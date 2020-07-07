محلك في العاصمة بمول sixty باقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)
|تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر في مول sixty بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد ومحلك 78م في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم يلا اتصل حالا علي 01279848994 والحق احجز محلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|656,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062394
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