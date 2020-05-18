محلك في العاصمة بدون مقدم يعني مش هتلاقي فرصة احسن من كدة

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صورة الاعلان: محلك في العاصمة بدون مقدم يعني مش هتلاقي فرصة احسن من كدة - في القاهرة مصر

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امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق فرصة عمرك واستمتع بأحلي استثمار في موقع متميز جدا بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة ومتحف وطني ضخم واكبر مجمع سينما ومسارح في العاصمة وبجانب المقرات الرئيسية لاشهر البنوك ومحلك 68م بدون مقدم وبدون فوائد وهتقسط علي اطول فترة سداد يلا من غير تفكير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 643,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/5/2020
رقم الإعلان: 2059736
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السعر
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صورة الاعلان: محلك بدون مقدم وبدون فوائد في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محلك بدون مقدم وبدون فوائد في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

847,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: رشوف مستقبل اولادك بشكل احسن وامتلك محلك في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

رشوف مستقبل اولادك بشكل احسن وامتلك محلك في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شوف مستقبل اولادك بشكل احسن وامتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر في اي وقت ومش هتدفع مقدم ول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

656,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: امتلك محل بالعاصمة الادارية ومتشيلش هم المقدم - في القاهرة مصر

امتلك محل بالعاصمة الادارية ومتشيلش هم المقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يعني مش هتشيل هم المقدم ولا هم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

901,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: عشانك انت وبس محلك في العاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

عشانك انت وبس محلك في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ابدأ استثمار جديدة وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة عشانك انت وبس بالتقسيط المريح وبدون فوائد .
العنوان:

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599,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: من غير مقدم ولا فوائد امتلك محل بالعاصمة واستمتع بالعائد - في القاهرة مصر

من غير مقدم ولا فوائد امتلك محل بالعاصمة واستمتع بالعائد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية الجديدة بمساحة 59م بدون مقدم ومش هتدفع اي فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

496,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: زود استثمارك وامتلك محل بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

زود استثمارك وامتلك محل بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة وزود استثمارك بعائد كبير ومحلك في الحي المالي والحكومي امام وزار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

847,000 جنيه

4/5/2020
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صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب روعة - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب روعة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة في اميز مول بالعاصمة مول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

823,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة بدون مقدم وهتقسط براحتك - في القاهرة مصر

محل للبيع في العاصمة بدون مقدم وهتقسط براحتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

609,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بدون مقدم وبأقل الاسعار - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة بدون مقدم وبأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة وبأقل الاسعار في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وامام اك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

735,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: محل للبيع تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

محل للبيع تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محل للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

819,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: استثمارك ومحلك بين ايديك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استثمارك ومحلك بين ايديك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك واستثمر في نفس الوقت في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty هتقدر تمتلك محلك التجاري الجديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

901,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك بالعاصمة امام اكبر شبكة مواصلات - في القاهرة مصر

امتلك محلك بالعاصمة امام اكبر شبكة مواصلات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك التجاري بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة بالعاصمة الادارية الجديدة وامام مدينة الفن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

823,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: ريح بالك واضمن مستقبل اولادك وامتلك محلك التجاري بالعاصمة - في القاهرة مصر

ريح بالك واضمن مستقبل اولادك وامتلك محلك التجاري بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اضمن مستقبل اولادك واستثمر محل تجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد ومحلك 60م بمول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

819,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: عايز محل يبقي امتلك في العاصمة واستثمر براحتك - في القاهرة مصر

عايز محل يبقي امتلك في العاصمة واستثمر براحتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تمتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة وتستثمر براحتك في اي وقت بأكبر عائد استثماري وبدون مقدم وبد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

860,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: استمتع بأحلي استثمار وامتلك محل تجاري بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع بأحلي استثمار وامتلك محل تجاري بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استمتع بأحلي استثمار بأمتلاكك محل تجاري بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في مول sixty امام و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

609,000 جنيه

2/4/2020
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