محلك في العاصمة بدون مقدم يعني مش هتلاقي فرصة احسن من كدة

(للتقسيط)
|امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق فرصة عمرك واستمتع بأحلي استثمار في موقع متميز جدا بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة ومتحف وطني ضخم واكبر مجمع سينما ومسارح في العاصمة وبجانب المقرات الرئيسية لاشهر البنوك ومحلك 68م بدون مقدم وبدون فوائد وهتقسط علي اطول فترة سداد يلا من غير تفكير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|643,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059736
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