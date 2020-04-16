محلك في العاصمة بدون مقدم وبأقل الاسعار

(للتقسيط)
|امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة وبأقل الاسعار في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني كبير واكبر مكتبة في الشرق الاوسط ومساحة المحل 70م بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|735,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058350
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