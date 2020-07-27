محلك في العاصمة بالتقسيط ع اطول فترة سداد

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بالتقسيط ع اطول فترة سداد - في القاهرة مصر

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محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وبأقل مقدم ومساحته 50م تشطيب كامل واستمتع بأستثمار ناجح وسط عدد كبير من الكثافة السكانية في العاصمة وبجانب حي الوزارات والحي المالي والحكومي يلا كلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف التفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 170,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063945
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الحق الخصم ع المحلات في العاصمة الادارية ولفترة محدودة جداااا

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27/7/2020
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25/7/2020
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22/7/2020
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