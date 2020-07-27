محلك في العاصمة بالتقسيط ع اطول فترة سداد

(للتقسيط)
|محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وبأقل مقدم ومساحته 50م تشطيب كامل واستمتع بأستثمار ناجح وسط عدد كبير من الكثافة السكانية في العاصمة وبجانب حي الوزارات والحي المالي والحكومي يلا كلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063945
405,000 جنيه
901,000 جنيه
368,000 جنيه
149,000 جنيه
102,000 جنيه
297,000 جنيه
147,000 جنيه
180,000 جنيه
540,000 جنيه
609,000 جنيه
609,000 جنيه
860,000 جنيه
192,000 جنيه
450,000 جنيه
847,000 جنيه