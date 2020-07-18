محلك في العاصمة بالتقسيط المريح وبخصم 20%

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بالتقسيط المريح وبخصم 20% - في القاهرة مصر

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امتلك في العاصمة الادارية الجديدة في واستمتع بخصم 20% علي محلك في smart mall علي بعد دقائق من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية ومحور بن زايد وبجوار فندق الماسة ومحلك 25م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا ابعتلنا دلوقتي علي الواتساب علي الرقم ده 01279848994 او اتصل بينا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063244
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