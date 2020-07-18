محلك في العاصمة بالتقسيط المريح وبخصم 20%

(للبيع)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة في واستمتع بخصم 20% علي محلك في smart mall علي بعد دقائق من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية ومحور بن زايد وبجوار فندق الماسة ومحلك 25م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا ابعتلنا دلوقتي علي الواتساب علي الرقم ده 01279848994 او اتصل بينا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063244
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