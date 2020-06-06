محلك في العاصمة الادارية من غير مقدم

(للتقسيط)
|امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة من غير ماتدفع اي مقدم ومن غير فوائد وبالتقسيط المريح ومساحته 57م امام وزارة المالية مباشرة وبجانب اكبر مجمع سينما ومسارح والاوبرا المصرية واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني كبير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|599,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060367
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