محلك في العاصمة الادارية في smart mall بخصم 15%

محلك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 15% في smart mall في منطقة ال down town بجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي وعلي بعد دقائق من النهرالاخضر ومحور بن زايد وبجوار فندق الماسة ومحلك 30م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يا كلمنا دلوقتي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب واعرف تفاصيل اكتر