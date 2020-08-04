محلك في العاصمة الادارية ع اجمل فيو لفندق الماسة

(للتقسيط)
|تعالي امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بمنطقة ال down town بجوار فندق الماسة وبجانب المحطة المركزية للمونوريل وعلي بعد دقائق من محور بن زايد والنهر الاخضر ومحلك 60م تشطيب كامل بخصم 15% بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|408,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064246
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