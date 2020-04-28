محلك في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب روعة

(للتقسيط)
|محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة في اميز مول بالعاصمة مول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة واكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني كبير ومحلك 87م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|823,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058741
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