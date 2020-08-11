محلك في العاصمة الادارية جمب الخدمات الحكومية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية جمب الخدمات الحكومية - في القاهرة مصر

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محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب الخدمات الحكومية وبجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب المحطة المركزية للمونوريل والمحل 25م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في العاصمة او ابعتلنا ع الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064842
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