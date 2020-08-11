محلك في العاصمة الادارية جمب الخدمات الحكومية

محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب الخدمات الحكومية وبجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب المحطة المركزية للمونوريل والمحل 25م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في العاصمة او ابعتلنا ع الواتساب