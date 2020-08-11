محلك في العاصمة الادارية جمب الخدمات الحكومية

(للبيع)
|محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب الخدمات الحكومية وبجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب المحطة المركزية للمونوريل والمحل 25م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في العاصمة او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064842
735,000 جنيه
1,250,000 جنيه