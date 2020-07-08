محلك في العاصمة الادارية بخصم 20% لفترة محدودة جدا

(للبيع)
|امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة واستفيد بخصم 20% لفترة محدودة جدا في منطقة ال down town بجانب الحي الحكومي والحي المالي وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد والمحل 25م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062515
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