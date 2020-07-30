محلك في العاصمة الادارية بأقل سعر للمتر

(للتقسيط)
|بأقل سعر للمتر امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة والمحطة المركزية للمونوريل ومدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة والمحل 59م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا ابعتلنا دلوقتي ع الواتساب ع 01279848994 او اتصل بينا وهنقولك تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|496,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064124
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