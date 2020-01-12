محلك فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك وحدتك التجارية فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية واختار المساحة اللى تناسبك ما بين مساحات كتير تبدأ من 22 م وكمان هتختار التشطيب اللى يناسب نشاطك التجارى كل ده واكتر عندنا فىParis Mall باطول فترة سداد تصل الى 10سنين بدون فوائد يلا بسرعة الحق كلمنا على 01201135481 واحجز محلك التجارى فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|149,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048649
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