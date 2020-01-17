محلك دور ارضي بالعاصمة امام وزارة المالية واكبر مجمع سينما

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محلك دور ارضي بالعاصمة امام وزارة المالية واكبر مجمع سينما - في القاهرة مصر

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امتلك محلك التجاري دور ارضي بالعاصمة الادارية الجديدة وامام وزارة المالية واكبر مجمع سينما ومسارح وقريب من مدينة الفنون والثقافة اللي بتضم دار الاوبر الجديدة وبجانب البنك المركزي والبورصة ومحلك 39م بدون مقدم وبدون فوائد واطول فترة سداد اتصل علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 449,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049333
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