محلك دور ارضي بالعاصمة امام وزارة المالية واكبر مجمع سينما

(للبيع)
|امتلك محلك التجاري دور ارضي بالعاصمة الادارية الجديدة وامام وزارة المالية واكبر مجمع سينما ومسارح وقريب من مدينة الفنون والثقافة اللي بتضم دار الاوبر الجديدة وبجانب البنك المركزي والبورصة ومحلك 39م بدون مقدم وبدون فوائد واطول فترة سداد اتصل علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|449,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049333
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