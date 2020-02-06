محلك دلوقتي في العاصمة الادارية بدون مقدم

(للتقسيط)
|امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة في اميز مول امام وزارة المالية و وسط كثافة كبيرة من السكان وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومدينة الفنون والثقافة ومساحة المحل 50م بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051903
162,000 جنيه
195,000 جنيه
520,000 جنيه
171,000 جنيه
449,000 جنيه
328,000 جنيه
167,000 جنيه
162,000 جنيه
360,000 جنيه
324,000 جنيه
195,000 جنيه
100,000 جنيه
112,000 جنيه
110,000 جنيه
112,000 جنيه