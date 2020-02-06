محلك دلوقتي في العاصمة الادارية بدون مقدم

امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة في اميز مول امام وزارة المالية و وسط كثافة كبيرة من السكان وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومدينة الفنون والثقافة ومساحة المحل 50م بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة