محلك تشطيب كامل في العاصمة جمب حي الوزارات

(للتقسيط)
|امتلك محلك في اميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال down town و وسط اكبر كثافة سكانية وبجانب المحطة المركزية للمونوريل وحي الوزارات والحي الحكومي والمحل 50م تشطيب كامل بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستمتع بخصم 15%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061643
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