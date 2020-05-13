محلك بدون مقدم وبدون فوائد في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|محلك الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ومدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة ودار الاوبرا الجديدة واكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومساحة محلك 62م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|847,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059624
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