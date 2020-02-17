محلك بداية استثمار جديدة في العاصمة

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|امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واضمن بداية لاستثمار ناجح ومربح ومحلك في مكان مميز جدا امام اكبر مجمع سينما ومسارح واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم ومحلك 41م بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|328,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053064
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