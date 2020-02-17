محلك بداية استثمار جديدة في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محلك بداية استثمار جديدة في العاصمة - في القاهرة مصر

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امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واضمن بداية لاستثمار ناجح ومربح ومحلك في مكان مميز جدا امام اكبر مجمع سينما ومسارح واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم ومحلك 41م بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 328,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053064
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10/2/2020
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