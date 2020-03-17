محلك بداية استثمارك ومستقبل اولادك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك محلك التجاري الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة وبداية جديدة لاستثمارك ومستقبل لاولادك وضمان نجاحك بعائد اكبر ومحلك امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط واكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني ضخم وغيرهم كتير والمحل 39م بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|449,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056365
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