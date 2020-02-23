محلك بالعاصمة الادارية امام وزارة المالية مباشرة

(للتقسيط)
|امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح وبجانب متحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومساحة المحل 40م وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|460,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054011
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