محلك التجاري وسط اكبر كثافة سكانية بمول smart

(للتقسيط)
|امتلك محل تجاري في العاصمة الادارية الجديدة بمول smart في منطقة ال down town وسط اكبر كثافة سكانية وبجوار فندق الماسة وبجانب محطة المونوريل المركزية ومحلك 30م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتي اتصل علي 01279848994 واحجز محلك احصل علي خصم 20%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|144,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061558
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