محلك التجاري موجود في العاصمة الادارية بأقل سعر

(للتقسيط)
|امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومحلك 86م ومحلك موجود بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة وامام المدينة الاوليمبية للرياضة ده غير ان المول في منطقة كثيفة جدا جدا بالسكان والموظفين يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن محلك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|989,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054812
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