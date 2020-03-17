محلك التجاري في العاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

(للبيع)
|امتلك محلك التجاري بمول ميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة وهو مول sixty ومحلك امام وزارة المالية مباشرة وامام متحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومساحة محلك 50م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056248
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