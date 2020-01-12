محلك التجاري بأستثمار امن 100% بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|امتلك محلك التجاري واستثمر بأمان 100% بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sisty وهو يتميز بأنه مكان ناجح للأستثمار لانه يقع في الحي الحكومي والمالي وامام وزارة المالية مباشرة وبجوار مقرات البنوك الرئيسية ومحلك 45م وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048668
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