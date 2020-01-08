امتلك محلك التجارى قريب من اطول برج بافريقيا فى العاصمة الادارية 34 م تشطيب رخام +محارة واستمتع باول تليفريك يربط بين المولات وأكبر مساحة تزحلق على الجليد SKATING وغابات أستوائية أعلى المول و أنظمة أمن ومراقبة على أعلى مستوي كل ده واكتر بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك التجارى باكبر مول بالعاصمة الادارية