(للتقسيط)
|امتلك محلك التجارى قريب من اطول برج بافريقيا فى العاصمة الادارية 34 م تشطيب رخام +محارة واستمتع باول تليفريك يربط بين المولات وأكبر مساحة تزحلق على الجليد SKATING وغابات أستوائية أعلى المول و أنظمة أمن ومراقبة على أعلى مستوي كل ده واكتر بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك التجارى باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|136,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048201
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