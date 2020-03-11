محلك الاستثماري بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محلك الاستثماري بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

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امتلك محلك الاستثماري دلوقتي بأقل الاسعار في العاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبالقرب من كثافة سكانية كبيرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالحي المالي والحكومي ومترو الانفاق وخدمات كتير جمب محلك ومساحة المحل 41م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 328,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055804
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