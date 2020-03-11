محلك الاستثماري بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار

(للتقسيط)
|امتلك محلك الاستثماري دلوقتي بأقل الاسعار في العاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبالقرب من كثافة سكانية كبيرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالحي المالي والحكومي ومترو الانفاق وخدمات كتير جمب محلك ومساحة المحل 41م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|328,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055804
277,000 جنيه
195,000 جنيه
1,080,000 جنيه
805,000 جنيه
328,000 جنيه
989,000 جنيه
449,000 جنيه
195,000 جنيه
520,000 جنيه
460,000 جنيه
440,000 جنيه
385,000 جنيه
204,000 جنيه
195,000 جنيه
520,000 جنيه