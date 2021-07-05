محلات للايجار علي جسر السويس امام نادي الشمس بوابه 4

(مطلوب للإيجار)
|🌟🌟🌟للايجار فقط 💥الفرصه لما بتجيلك مش هتجيلك تاني 🔥فرصتك عندنا وبس في براند مول اكبر مول بمنطقة شرق القاهره 🔶براند مول اكبر مول ملابس ( شبابي- حريمي - اطفال - زفاف - سواريه - اكسسوارات - شنط - احذيه - ميكاج ) 📍عشان تفتح محل اهم حاجه هي الموقع عشان كده موقع راند مول مميز 📍انت امام نادي الشمس 📍انت علي جسر السويس 🔶محلك في مول بيخدم علي اكبر كثافة سكانيه بشرق القاهره 🔶وجها المول 350م بمساحات متنوعه من اول 15م الي 215م 💥خدمات المول (انظمه اضاءه حديث فيو كامل علي جسر السويس امن وحر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali
|التليفون:
|0155 067 8469
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|العنوان:
|جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098982
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