محلات للايجار علي جسر السويس امام نادي الشمس بوابه 4

(مطلوب للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
🌟🌟🌟للايجار فقط 💥الفرصه لما بتجيلك مش هتجيلك تاني 🔥فرصتك عندنا وبس في براند مول اكبر مول بمنطقة شرق القاهره 🔶براند مول اكبر مول ملابس ( شبابي- حريمي - اطفال - زفاف - سواريه - اكسسوارات - شنط - احذيه - ميكاج ) 📍عشان تفتح محل اهم حاجه هي الموقع عشان كده موقع راند مول مميز 📍انت امام نادي الشمس 📍انت علي جسر السويس 🔶محلك في مول بيخدم علي اكبر كثافة سكانيه بشرق القاهره 🔶وجها المول 350م بمساحات متنوعه من اول 15م الي 215م 💥خدمات المول (انظمه اضاءه حديث فيو كامل علي جسر السويس امن وحر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohammed Ali
التليفون: 0155 067 8469

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جسر السويس- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098982
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كافيتريا للايجار داخل براندمول - في القاهرة مصر

كافيتريا للايجار داخل براندمول

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

كافيتريا للايجار داخل براندمول 📍انت امام نادي الشمس 📍انت علي جسر السويس 🔶م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: بيع مستلزمات محل ملابس بحاله جيده - في القاهرة مصر

بيع مستلزمات محل ملابس بحاله جيده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بيع مستلزمات تجهيز محل شامله ملكينات وشوك للتعليق وشماعات مختلفه المقاسات بحاله جيده.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: معرض للايجار بالنزهه الجديده - في القاهرة مصر

معرض للايجار بالنزهه الجديده

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

معرض للايجار 400ماكسترا سوبر لوكس دور ارضي(عدد كبير من الغرف)مطلوب 55000ج لدينا ايجار وتمليك(شقق-مكا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع .بسعر مم - في القاهرة مصر

محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع .بسعر مم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محل ٣٠ م في مول باريس ايست بالعاصمة الادارية الجديدة من أفخم، وأرقى المولات التي تنفرد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع - في القاهرة مصر

محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محل تجاري 30 متر مميز في اشهر مول تجاري في العاصمه الإدارية الجديدة.مول ايست باريس.و بسعر مغري جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,150,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: امتلك محلك متشطب بالكامل بمنطقة مميزة فى الداون تاون بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محلك متشطب بالكامل بمنطقة مميزة فى الداون تاون بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ابنى مستقبلك بالعاصمة الادارية و امتلك محلك تشطيب كامل متجهز بالفرش وكمان بعائد استثمارى كبير محل 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

474,000 جنيه

20/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ع بعد دقائق من النهر الاخضر هتمتلك محلك تشطيب كامل بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ع بعد دقائق من النهر الاخضر هتمتلك محلك تشطيب كامل بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ع بعد دقائق من النهر الاخضر امتلك محلك فى العاصمة الادارية باميز موقع بمنطقة الداون تاون محل 25 م ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: محل للايجار بالمعادي 70م بشارع رئيسي جدا رخصة تجاري تشطيب مودرن موقع متميز - في القاهرة مصر

محل للايجار بالمعادي 70م بشارع رئيسي جدا رخصة تجاري تشطيب مودرن موقع متميز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محل للايجار بالمعادي 70م بشارع رئيسي جدا رخصة تجاري تشطيب مودرن موقع متميز جدا بجوار براندات وعلامات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: فرصه محل للايجار بدجلة المعادي 120م واجهه 7م خطوات من المدرسة الأمريكية منط - في القاهرة مصر

فرصه محل للايجار بدجلة المعادي 120م واجهه 7م خطوات من المدرسة الأمريكية منط

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه محل للايجار بدجلة المعادي 120م واجهه 7م خطوات من المدرسة الأمريكية منطقة أجانب رخصة تجاري يصلح .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا - في القاهرة مصر

مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطعم للايجار ١٦٠م داخلي و100م خارجي بالمعادي الجديدة شارع رئيسي تجاري جدا واجهه 6م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: محل للايجار بدجلة المعادي 270م واجهه 15م رخصة تجاري شارع رئيسي تجاري راقي ج - في القاهرة مصر

محل للايجار بدجلة المعادي 270م واجهه 15م رخصة تجاري شارع رئيسي تجاري راقي ج

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محل للايجار بدجلة المعادي 270م واجهه 15م رخصة تجاري شارع رئيسي تجاري راقي جدا بجوار المطاعم والكافيه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: وحدة تجارية للايجار بدجلة المعادي 450م داخلي و 150م مساحة خارجية رخصة تجاري - في القاهرة مصر

وحدة تجارية للايجار بدجلة المعادي 450م داخلي و 150م مساحة خارجية رخصة تجاري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

وحدة تجارية للايجار بدجلة المعادي 450م داخلي و 150م مساحة خارجية رخصة تجاري يصلح مدخنة بموقع متميز ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

15/6/2021
صورة الاعلان: بتدورع استثمار كبير تعالى امتلك محلك تشطيب كامل وخد الفرش هدية فى العاصمة - في القاهرة مصر

بتدورع استثمار كبير تعالى امتلك محلك تشطيب كامل وخد الفرش هدية فى العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

"خد الفرش هدية وامتلك محلك فى العاصمة الادارية لاستثمار كبير بمنطقة مميزة جدا بالداون تاون محلك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

605,000 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: ابدأ استثمارك فى مكان مضمون وامتلك محل بسعر شامل التشطيب بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابدأ استثمارك فى مكان مضمون وامتلك محل بسعر شامل التشطيب بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى مكان مضمون امتلك محلك متشطب بالكامل بالدورالاول بمنطقة الداون تاون اهم موقع بالعاصمة الادارية م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

818,000 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: فرصة مميزة للإيجار او البيع - في القاهرة مصر

فرصة مميزة للإيجار او البيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع أو للايجار محل 26.8 متر مربع في عماره رقم 1107 في زهراء مدينة نصر القوات المسلحة للتواصل هاتف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager