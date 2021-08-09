محلات للايجار علي جسر السويس امام نادي الشمس بوابه 4

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محلات للايجار علي جسر السويس امام نادي الشمس بوابه 4 - في القاهرة مصر

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اختار محلك صح الان علي شارع جسر السويس بجوار كشري الزعيم لو بدور علي مكان كبير لمطعم لو بدور علي مكان كبير بيوتي سنتر لو بدور علي مكان كبير ملابس حرامي +رجالي +اطفالي كل الانشطه متاحه الان في الف مسكن علي جسر السويس الرئيس بجوار براندومول و الزعيم للتواصل علي رقم 01550678469
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohammed Ali ال
التليفون: 01020181762

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 224991113- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2021
رقم الإعلان: 2102297
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