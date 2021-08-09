محلات للايجار علي جسر السويس امام نادي الشمس بوابه 4

(للإيجار)
|اختار محلك صح الان علي شارع جسر السويس بجوار كشري الزعيم لو بدور علي مكان كبير لمطعم لو بدور علي مكان كبير بيوتي سنتر لو بدور علي مكان كبير ملابس حرامي +رجالي +اطفالي كل الانشطه متاحه الان في الف مسكن علي جسر السويس الرئيس بجوار براندومول و الزعيم للتواصل علي رقم 01550678469
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali ال
|التليفون:
|01020181762
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|224991113- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102297
30,000 جنيه
600 جنيه
25,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
3,000 جنيه
400 جنيه
اتصل
3,150,000 جنيه
474,000 جنيه
232,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
45,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
30,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
50,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
13,000 جنيه