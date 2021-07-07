محلات للايجار الجديد في التجمع الخامس

للإيجار محلات تجارية ومكاتب إدارية تصلح لنشاطات متعددة سوبر ماركت، مطاعم، عيادات، الخ - العنوان التجمع الخامس، مول المختار، بكمبوند المستشارين، خلف جامعة المستقبل - المساحات تبدأ من ٢٠متر تم تشطيبها بوجهات وأبواب زجاجية جاهزة للتسليم - الأسعار تبدأ من ٦٠٠ جنية للمتر وهناك عروض وخصومات خاصة بمناسبة الافتتاح