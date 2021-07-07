محلات للايجار الجديد في التجمع الخامس

(للإيجار)
|للإيجار محلات تجارية ومكاتب إدارية تصلح لنشاطات متعددة سوبر ماركت، مطاعم، عيادات، الخ - العنوان التجمع الخامس، مول المختار، بكمبوند المستشارين، خلف جامعة المستقبل - المساحات تبدأ من ٢٠متر تم تشطيبها بوجهات وأبواب زجاجية جاهزة للتسليم - الأسعار تبدأ من ٦٠٠ جنية للمتر وهناك عروض وخصومات خاصة بمناسبة الافتتاح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ناصر قورة
|التليفون:
|01000591231
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|العنوان:
|- العنوان التجمع الخامس، مول المختار، بكمبوند المستشارين، خلف جامعة المستقبل- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100041
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