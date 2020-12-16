محلات تمليك بالعبور - محل للبيع بمدينة العبور 2021

(للبيع)
|تم تصميم مول جاردينيا العبور 1 تصميم حضاري متطور على أحدث طراز عصري فريد ويضم العديد من المميزات التى لن تجدها فى غيره من المشروعات. من أجمل مايميز مول جاردينيا موقعه المتميز و الذي يفصله دقائق فقط من كارفور العبور وهي منطقة تجارية وبالإضافة إنه بالقرب من المناطق التى توجد كثافة سكانية. محلات تجارية تصلح لجميع الأغراض ضمان عائد ربح متميز بمجرد امتلاكك وحدة تجارية بالمول فهو بداخل منطقة سكنية وبأفضل سعر للمتر مساحات متنوعة احجز محلك الان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmoltqa
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|القاهرة- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076421
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
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