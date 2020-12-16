محلات تمليك بالعبور - محل للبيع بمدينة العبور 2021

تم تصميم مول جاردينيا العبور 1 تصميم حضاري متطور على أحدث طراز عصري فريد ويضم العديد من المميزات التى لن تجدها فى غيره من المشروعات. من أجمل مايميز مول جاردينيا موقعه المتميز و الذي يفصله دقائق فقط من كارفور العبور وهي منطقة تجارية وبالإضافة إنه بالقرب من المناطق التى توجد كثافة سكانية. محلات تجارية تصلح لجميع الأغراض ضمان عائد ربح متميز بمجرد امتلاكك وحدة تجارية بالمول فهو بداخل منطقة سكنية وبأفضل سعر للمتر مساحات متنوعة احجز محلك الان