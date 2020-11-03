محلات تجارية للبيع

(للبيع)
|فرصة للجادين بالداون تاون الجديدة ( بشاير الخير ) بالاسكندرية محلات تجارية بالممشي التجارى امام قاعات الافراح ومحلات فتح الله جملة ماركت - قرية عبد الوهاب قرية بلبع للمشويات بالاسكندرية تصلح لجميع الاغراض التجارية والاستثمارية . للمعاينة والمفاهمه ا/ اشرف غازى 01210050632
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشرف غازى
|التليفون:
|01210050632
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|العنوان:
|الاسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075583
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111 ريال
111 ريال
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2,500 ريال
1,500 ريال
2,500 ريال
100 جنيه
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