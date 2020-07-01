محتار ومش عارف تستثمر ف ايه تعالي ع العاصمة وخدلك محل بدون مقدم

(للبيع)
|محتار ومش عارف تستثمر فلوسك فين تعالي امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبالقرب من اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق ومحلك 68م بمقدم بسيط بالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|630,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061955
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