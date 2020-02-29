محتار وبتدور ع شقة بموقع مميز فى 6اكتوبر

(للبيع)
|شقتك بموقع مميز فى 6 اكتوبر ع بعد دقائق من مطار سفنكس والمتحف المصرى الكبير وبرؤية مميزة ع الاهرامات وسط اجمل المساحات الخضراء وكريستال لاجون شقتك 148م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2حمام )بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بموقع مميز فى 6اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054565
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