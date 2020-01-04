محتار وبتدور على شقة فى مكان متميز تعالى عندنا فى Town Gate

(للبيع)
|لسه بتدور ع شقة بمكان مميز تعالى Town Gate شقتك ع شارعين رئيسين 187م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) وبموقع حيوي جدا قريب من مسجد الفتاح العليم وفندق الماسة ومولات تجارية ومستشفيات ومدارس باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية ومادورش كتير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|235,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047626
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