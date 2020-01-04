محتار وبتدور على شقة فى مكان متميز تعالى عندنا فى Town Gate

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محتار وبتدور على شقة فى مكان متميز تعالى عندنا فى Town Gate - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

لسه بتدور ع شقة بمكان مميز تعالى Town Gate شقتك ع شارعين رئيسين 187م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) وبموقع حيوي جدا قريب من مسجد الفتاح العليم وفندق الماسة ومولات تجارية ومستشفيات ومدارس باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية ومادورش كتير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 235,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047626
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: من غير ماتقول لا امتلك في العاصمة الادارية االجديدة - في القاهرة مصر

من غير ماتقول لا امتلك في العاصمة الادارية االجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة من غير ما تقول لا واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك في اكبر كمبوند gree.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: متدورش كتير شقتك عندنا في العاصمة ومش هتدفع كتير - في القاهرة مصر

متدورش كتير شقتك عندنا في العاصمة ومش هتدفع كتير

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وبأنظمة سداد تناسبك وكمان ممكن تستثمر فيها وتزود.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: وسط المساحات الخضرا والنافورة الراقصة امتلك شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

وسط المساحات الخضرا والنافورة الراقصة امتلك شقتك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند وسط المساحات الخضرا والنافورة الراقصة و وسط امن وحرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: عيش مع اسرتك فى اجمل شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيش مع اسرتك فى اجمل شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مع اسرتك هتعيش مبسوط وهتمتلك شقة تشطيب اكسترا لوكس 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام )قريب من م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: شقتك فى Town Gate بالقرب من مطارالعاصمة - في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate بالقرب من مطارالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

قريب من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate تشطيب اكسترا لوكس 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: هتحس براحة نفسية وهدوء تام لما تمتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

هتحس براحة نفسية وهدوء تام لما تمتلك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية وهتحس براحة نفسية وهدوء واسترخاء وجمب كل الخدمات نادي رياضي وكيدز اري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

4/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: في العاصمة الادارية الجديدة شقتك بأقل سعر وبدون فوائد - في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية الجديدة شقتك بأقل سعر وبدون فوائد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في green avenue بأقل سعر في العاصمة الادارية الجديدة وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: معانا فى Town Gate هتمتلك شقتك باطول فترة سداد بدون فوائد - في القاهرة مصر

معانا فى Town Gate هتمتلك شقتك باطول فترة سداد بدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gate باطول فترة سداد بدون فوائد قريب من مركز المؤتمرات ومدارس ومسشفيات والجامعة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: بتدور ع افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

افضل الخدمات هتلاقيها عندنا فى العاصمة الادارية وسط البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء بامن وحراسة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

249,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: لأصحاب الزوق الراقي شقتك في ارقي كمبوند بالعاصمة - في القاهرة مصر

لأصحاب الزوق الراقي شقتك في ارقي كمبوند بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة لأصحاب الزوق الراقي والتميز بأرقي كمبوند بالعاصمة واستمتع بالهدوء و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: في green avenue فقط هتقدر تعيش في هدوء وبدون ازعاج - في القاهرة مصر

في green avenue فقط هتقدر تعيش في هدوء وبدون ازعاج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وعيش وسط الهدوء والراحة النفسية بعيدا عن الزحمة والاز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة الادارية واستمتع بالخصوصية - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية واستمتع بالخصوصية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة هتسمتع بالخصوصية والرفاهية وجمب كل خدماتك مول تجاري وكيدز ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: بكرة احلى بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بكرة احلى بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بكرة احلى بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء وكل خدماتك مولات تجارية ومطاعم ونادى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: اجمل العزومات هتعملها في الرووف الخاص بشقتك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اجمل العزومات هتعملها في الرووف الخاص بشقتك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالرووف العاصمة الادارية الجديدة وهتقدر تعزم قرايبك واصحابك براحتك وتعمل فيه اجمل العزوما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

235,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: لا تلف ولا تحتار امتلك شقتك وسط الرفاهية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لا تلف ولا تحتار امتلك شقتك وسط الرفاهية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لا تلف ولا تحتارامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط الرفاهية والجمال شقتك 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

2/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager