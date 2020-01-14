محتار تستثمر فين تعالى امتلك عيادتك فى Paris Mall

(للبيع)
|دلوقتى هتقدرتستثمر وتمتلك عيادة 50م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية باميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي وادفع اول قسط ليك من الايجار باقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048978
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