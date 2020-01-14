محتار تستثمر فين تعالى امتلك عيادتك فى Paris Mall

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صورة الاعلان: محتار تستثمر فين تعالى امتلك عيادتك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

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دلوقتى هتقدرتستثمر وتمتلك عيادة 50م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية باميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي وادفع اول قسط ليك من الايجار باقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048978
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