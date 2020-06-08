محتار تستثمر فين تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|متحتارش كتير واستثمر فى المضمون وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باجمل حديقة خاصة بيك وسط افضل خدمات وقريب من فندق الماسة وحى السفارات وارض المعارض بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باستثمار مضمون فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060442
446,000 جنيه
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