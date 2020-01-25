محتار تبدا استثمارك فين تعالى Paris Mall

ابدا استثمارك عندنا فى Paris Mall وامتلك محلك28م تشطيب رخام +محارة قريب من أميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية والحي الحكومي بانظمة سداد مختلفة وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول فى العاصمة الادارية