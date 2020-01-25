محتار تبدا استثمارك فين تعالى Paris Mall

(للبيع)
|ابدا استثمارك عندنا فى Paris Mall وامتلك محلك28م تشطيب رخام +محارة قريب من أميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية والحي الحكومي بانظمة سداد مختلفة وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050427
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