(طلب عمل)
|محامي ومستشار قانوني مصري خبره أكثر من ١٠ سنوات (عشره سنوات) ثلاثه سنوات بالسعوديه وأكثر من سبع سنوات بمصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد عبده
|التليفون:
|٠١١٤٨٧٨٢٨٣٥
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|العنوان:
|الفارسيه- ساقلته
سوهاج - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108849
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