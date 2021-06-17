محامي مدني

(للبيع)
|مؤسسة تاج الدين تقدم لعملائها كافة الاستشارات القانونية وكتابة جميع العقود وصحة التوقيع وقضايا الخلع والنفقة وتاسيس الشركات باسعار تناسب الجميع وتقديم الخدمة القانونية في اسرع وقت . للتواصل : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01093950433
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|العنوان:
|امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100058
20 جنيه