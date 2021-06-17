محامي مدني

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مؤسسة تاج الدين تقدم لعملائها كافة الاستشارات القانونية وكتابة جميع العقود وصحة التوقيع وقضايا الخلع والنفقة وتاسيس الشركات باسعار تناسب الجميع وتقديم الخدمة القانونية في اسرع وقت . للتواصل : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 01093950433

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2100058
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صورة الاعلان: محامي اسرة - في 6 أكتوبر مصر

محامي اسرة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

دلوقتي كل خدماتك في مكان واحد وهنسهل عليكي انك تاخدي حقك بالكامل علشان متخليش حد يستغلك ولا ياكل حقك.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

20 جنيه

17/6/2021
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