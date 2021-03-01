محامي مدني

(فرص)
|كل ما تريد معرفته عن عقوبة عدم تسجيل العقار في الشهر العقاري تواصل معانا : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01093950433
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|العنوان:
|امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- ابي قير
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085605
201,000 جنيه
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