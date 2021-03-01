محامي مدني

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كل ما تريد معرفته عن عقوبة عدم تسجيل العقار في الشهر العقاري تواصل معانا : 01093950433 واتساب : 01554295049 تابعونا من خلال :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 01093950433

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- ابي قير
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085605
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقة بفيو ع بحيرات الصناعية وبخصم 20 % فى تاون جيت

امتلك شقة بفيو ع بحيرات الصناعية وبخصم 20 % فى تاون جيت

(للتقسيط)

بview ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى تاون جيت باول كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية و قريب من حى السفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 150 م باقل مقدم بالعاصمة الادارية

شقة للبيع 150 م باقل مقدم بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

باقل مقدم امتلك شقة بالدور الاول فى كمبوند مميز بالعاصمة الادارية قريب من مدينة الطبية و ع بعد دقائق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: بمـقدم30 الف امتلك مقرك الاداري متشطب بالداون تاون

بمـقدم30 الف امتلك مقرك الاداري متشطب بالداون تاون

(للبيع)

استثمر فلوسك وامتلك مقرك الاداري بالداون تاون امام سوق الدهب بمساحة 30م بمول ارورا بقلب الداون تا.
العنوان:

القاهرة - مصر

30,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: استثمر وامتلك غرفتك الفندقيةبالفرش والتكيفات لاول مرةف العاصمة الجديدة

استثمر وامتلك غرفتك الفندقيةبالفرش والتكيفات لاول مرةف العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

استثمر وامن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك غرفتك الفندقية في فندق ريفان تاور اول فندق في الدوان تاون .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

85,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: صيدلية ايجار قديم شغالة بالملكة فيصل

صيدلية ايجار قديم شغالة بالملكة فيصل

(للبيع)

صيدلية 45م تشطيب حديث شغالة شيفت 5 ألاف ايجار 1000ج مدة العقد 59 سنة شارع حيوى بالملكة – فيصل ت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: مؤسسة قانونية

مؤسسة قانونية

(للبيع)

كل ما تريد معرفته عن عقوبة عدم تسجيل العقار في الشهر العقاري تواصل معانا : 01093950433 واتساب : 0155.
العنوان:

القاهرة - مصر

3 جنيه

1/3/2021
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صورة الاعلان: Canoun Languages & Translation

Canoun Languages & Translation

(للبيع)

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " بكانون فى المنصورة * العناية بالعمل.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills "

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills "

(للبيع)

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " بكانون فى المنصورة * العناية بالعمل.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: ترجمة ألمانية معتمدة لدى سفارة المانيا بالقاهرة

ترجمة ألمانية معتمدة لدى سفارة المانيا بالقاهرة

(طلب عمل)

ترجمة ألمانية معتمدة لدى سفارة المانيا بالقاهرة من #كانون بالمنصورة مؤسسة #كانون بالمنصورة هى مؤسسة .
العنوان:

الدقهلية - مصر
القسم: 

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات للتعاقد السنوي بعقد شامل الصيانه بالتوكيلات المختصه

مطلوب سيارات للتعاقد السنوي بعقد شامل الصيانه بالتوكيلات المختصه

(مطلوب للإيجار)

يتوفر تعاقدات سنويه بااسعار مجزيه جدا للعمل بشركات كبري شروط التعاقد 1-موديلات 2020-2021 2- ان تكو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: متاح الأن عرض شقه مفروشه دور ارضي للايجار اليومي والشهري بموقع مميز

متاح الأن عرض شقه مفروشه دور ارضي للايجار اليومي والشهري بموقع مميز

(للإيجار)

متاح الأن عرض شقه مفروشه دور ارضي للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350 جنيه

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مديرانتاج مصنع بلاستيك للعمل فى مصنع بلاستيك فى الرياض

مطلوب للسفر فورا مديرانتاج مصنع بلاستيك للعمل فى مصنع بلاستيك فى الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مديرانتاج مصنع بلاستيك للعمل فى مصنع بلاستيك فى الرياض شرط الخبرة فى هذا المجال فقط.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

11 ريال

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين مراقبة جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 ريال

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

مطلوب لشركة خرسانة بالرياض مهندسين مراقبة جودة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين مراقبة جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 ريال

1/3/2021
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