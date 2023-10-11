محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصيه في مصر

(For Sale)
|مكتب مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونية مكتب المستشار/ مصطفي محمد طارق : محامي متخصص في قضايا الاسره : - الخلع - الطلق - النفقه - الحضانة - الوصاية - مسكن الزوجية - الولاية التعليمية - أثبات نسب - الميراث - توثيق عقود الزواج العرفي - تسجيل اطفال الزواج العرفي - اقامة و شئون الاجانب في مصر - توثيق عقود زواج الاجانب كل ذلك و اكثر مع مستشارك القانوني يمكنكم التواصل علي واتس اب او فون و سوف يتم الرد عليكم خلال ثواني قليلة. للتواصل مستشارك_القانوني #yourlegaladviser #مصطفي_محمد_طا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المستشار مصطفي محمد طارق
|Telephone:
|01110711244
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|Location:
|9 شارع احمد عرابي – سفنكس – المهندسين- الجيزة .- المهندسين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Dollar
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246663
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Pound
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar