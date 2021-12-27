محامي قضايا جنح في مصر

(للبيع)
|مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنح بمعني قضايا العقوبات البسيطه يعرف قانون العقوبات المصري قضايا الجنح على أنها أعمال إجرامية “أصغر”. وعادة ما يُعاقب عليها بعقوبات أخف من عقوبات قضايا الجنايات. وفي أغلب الأحيان فيعاقب على قضايا الجنح بغرامات مالية. ومن جرائم الجنح: الاعتداء البسيط - السرقة البسيطة- السلوك غير المنضبط كالمشاجرات- القيادة المتهورة- التخريب البسيط لممتلكات الغير- #محامي_ قضايا_ الجنح _في _مصر #محامي_ قضايا_ الجنح _بمصر #اشهر_ محامي_ لقضايا_ الج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود وجيه
|التليفون:
|01000642665
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|9 برج الحسين احمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117817
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه