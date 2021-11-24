محامي قضايا جنح في مصر

​ مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنح بمعني قضايا العقوبات البسيطه يعرف قانون العقوبات المصري قضايا الجنح على أنها أعمال إجرامية “أصغر”. وعادة ما يُعاقب عليها بعقوبات أخف من عقوبات قضايا الجنايات. وفي أغلب الأحيان فيعاقب على قضايا الجنح بغرامات مالية. ومن جرائم الجنح: الاعتداء البسيط - السرقة البسيطة- السلوك غير المنضبط كالمشاجرات- القيادة المتهورة- التخريب البسيط لممتلكات الغير- #محامي_ قضايا_ الجنح _في _مصر #محامي_ قضايا_ الجنح _بمصر #اشهر_ محامي_ لقضايا_ ا