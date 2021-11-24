محامي قضايا جنائيه في مصر

(للبيع)
|مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنائيه مثل - قضايا القتل والشروع فيه - قضايا الضرب والجرح المسبب الى عاهة مستديمة او المسبب الى موت - قضايا النصب - قضايا الرشوة - قضايا السرقة قضايا الاختلاس - قضايا السلاح - قضايا الاتجار في المخدرات او تعاطيها - قضايا السب والقذف - قضايا الاعمال المخلة بالشرف والامانة والنظام العام - و الخ. #محامي_ القضايا_ الجنائيه _في _مصر #محامي_ القضايا_ الجنائيه _بمصر #اشهر #محامي_ قضايا _الجنائيه _في _مصر #مكتب_
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود وجيه
|التليفون:
|01000642665
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|العنوان:
|9 برج الحسين احمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112549
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه