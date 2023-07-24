محامي قضايا الجنح في مصر

جنحة مباشرة بلاغ كاذب هي الجريمة التي يقوم فيها الشخص بتوجيه تهمة إلى شخص ما وهو لم يرتكب التهمة التي وجهت إليه. كما تقوم هذه الجريمة على توجيه تهمة يعاقب مرتكبها من قبل القانون وذلك لإيقاع الضرر على الشخص. أيضًا تقوم هذه الجنحة على وقائع ليس لها أساس من الصحة مما يؤدي إلى معاقبة من قام بالبلاغ.