محامي قضايا الجنح في مصر

(For Sale)
|جنحة مباشرة بلاغ كاذب هي الجريمة التي يقوم فيها الشخص بتوجيه تهمة إلى شخص ما وهو لم يرتكب التهمة التي وجهت إليه. كما تقوم هذه الجريمة على توجيه تهمة يعاقب مرتكبها من قبل القانون وذلك لإيقاع الضرر على الشخص. أيضًا تقوم هذه الجنحة على وقائع ليس لها أساس من الصحة مما يؤدي إلى معاقبة من قام بالبلاغ.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المستئار محمود محمد وجية
|Telephone:
|01148500092
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|Location:
|9احمد عرابي سفنكس المهندسين - الجيزة .- المهندسين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Dollar
|Posting Date:
|24/7/2023
|Ad Number:
|2239490
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar
100 Dollar