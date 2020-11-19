محامي قضايا الجنائية في مصر

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تفاصيل الإعلان
_جنائية مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنائيه مثل - قضايا القتل والشروع فيه - قضايا الضرب والجرح المسبب الى عاهة مستديمة او المسبب الى موت - قضايا النصب - قضايا الرشوة - قضايا السرقة قضايا الاختلاس - قضايا السلاح - قضايا الاتجار في المخدرات او تعاطيها - قضايا السب والقذف - قضايا الاعمال المخلة بالشرف والامانة والنظام العام - و الخ. #محامي_ القضايا_ الجنائيه _في _مصر #محامي_ القضايا_ الجنائيه _بمصر #اشهر #محامي_ قضايا _الجنائيه _في _مصر #مكتب_
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار محمود وجيه
التليفون: 01000642665

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العنوان: 9احمد عرابي المهندسين- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/11/2020
رقم الإعلان: 2074668
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اتصل

3/9/2020
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