محامي قضايا التجارية في مصر

(للبيع)
|القضايا التجاريه مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في القضايا التجاريه خدمات قسم القانون التجاري : 1 – تأسيس الشركات وتسجيل الوكالات التجارية 2 – العمليات المصرفية والبنكية : 3 – عقود المقاولات وعقود بي او تي : 4 – التأمين التجاري : 5 – الاستثمار الأجنبي : 6 – الضرائب : 7 – حقوق الملكية الفكرية ونشر العلامات التجارية : 8 – دمج وتصفية وإفلاس الشركات : 9 – التحكيم : #محامي_ القضايا_ التجاريه في_ مصر #محامي_ القضايا_ التجاريه _بمصر #اشهر _محامي _قضايا التجاريه_ في_ مصر #مك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار محمود وجيه
|التليفون:
|01000642665
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|العنوان:
|9احمد عرابي المهندسين- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075190
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه