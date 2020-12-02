محامي قضايا التجارية في مصر

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تفاصيل الإعلان
القضايا التجاريه مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في القضايا التجاريه خدمات قسم القانون التجاري : 1 – تأسيس الشركات وتسجيل الوكالات التجارية 2 – العمليات المصرفية والبنكية : 3 – عقود المقاولات وعقود بي او تي : 4 – التأمين التجاري : 5 – الاستثمار الأجنبي : 6 – الضرائب : 7 – حقوق الملكية الفكرية ونشر العلامات التجارية : 8 – دمج وتصفية وإفلاس الشركات : 9 – التحكيم : #محامي_ القضايا_ التجاريه في_ مصر #محامي_ القضايا_ التجاريه _بمصر #اشهر _محامي _قضايا التجاريه_ في_ مصر #مك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار محمود وجيه
التليفون: 01000642665

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العنوان: 9احمد عرابي المهندسين- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075190
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