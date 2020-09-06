محامي قضايا التجارية في مصر

(للبيع)
|مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه المستشار مصطفي محمد طارق متخصص في القضايا التجاريه خدمات قسم القانون التجاري : 1 – تأسيس الشركات وتسجيل الوكالات التجارية 2 – العمليات المصرفية والبنكية : 3 – عقود المقاولات وعقود بي او تي 4 – التأمين التجاري : 5 – الاستثمار الأجنبي : 6 – الضرائب 7 – حقوق الملكية الفكرية ونشر العلامات التجارية : 8 – دمج وتصفية وإفلاس الشركات 9 – التحكيم : محامي القضايا التجاريه في مصر-محامي القضايا التجاريه بمصر -اشهر محامي قضايا تجاريه في مصر مكتب القضايا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار مصطفى
|التليفون:
|01110711244
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|العنوان:
|9 شارع احمد عرابي المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072194
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