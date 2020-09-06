محامي قضايا التجارية في مصر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه المستشار مصطفي محمد طارق متخصص في القضايا التجاريه خدمات قسم القانون التجاري : 1 – تأسيس الشركات وتسجيل الوكالات التجارية 2 – العمليات المصرفية والبنكية : 3 – عقود المقاولات وعقود بي او تي 4 – التأمين التجاري : 5 – الاستثمار الأجنبي : 6 – الضرائب 7 – حقوق الملكية الفكرية ونشر العلامات التجارية : 8 – دمج وتصفية وإفلاس الشركات 9 – التحكيم : محامي القضايا التجاريه في مصر-محامي القضايا التجاريه بمصر -اشهر محامي قضايا تجاريه في مصر مكتب القضايا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفى
التليفون: 01110711244

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العنوان: 9 شارع احمد عرابي المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072194
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صورة الاعلان: شركة محاماه لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع - في القاهرة مصر

شركة محاماه لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

العلامة التجارية للمنتج او الشركات تعد الواجهه العملية للسلعه او الخدمه المقدمة التي تميز صاحبها عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/9/2020
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