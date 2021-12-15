محامي قضايا الاسره في مصر

(للبيع)
|نحن نعترف بان مشاكل الطلاق او حضانه الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة عملائنا. نعي ذلك نعي ذلك جيدا ونعمل علي توفي مناخ مريح, وتقديم يد المساعده لحل كافة مشاكلك. يمكن هدفنا في مساعدتك في الانتقال السلس لمرحله جديده في حياتك فأننا كمكتب محاماه متخصصون في:. 1- دعاوي اثبات نسب 2- دعاوي طلاق. z/ نحن نعترف بأن مشاكل الطلاق او حضانة الاطفال 3- الخلع 4- دعاوي ثبوت علاقه زوجيه. 5- دعاوي نفقه زوجيه 6- دعاوي حضانه الصغير وحفظه وضمه والانتقال به. 7- دعاوي رؤية الصغير 8- دعاو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود وجيه
|التليفون:
|01000642665
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|العنوان:
|9 برج الحسين احمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115489
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه