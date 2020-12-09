محامي قضايا الاسرة في مصر

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تفاصيل الإعلان
نحن نعترف بأن مشاكل الطلاق او حضانة الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة عملائنا. نعي ذلك نعي ذلك جيدا ونعمل علي توفي مناخ مريح, وتقديم يد المساعده لحل كافة مشاكلك. يمكن هدفنا في مساعدتك في الانتقال السلس لمرحله جديده في حياتك فأننا كمكتب محاماه متخصصون في:. 1- دعاوي اثبات نسب 2- دعاوي طلاق. 3- الخلع. 4- دعاوي ثبوت علاقه زوجيه. 5- دعاوي نفقه زوجيه 6- دعاوي حضانه الصغير وحفظه وضمه والانتقال به. 7- دعاوي رؤية الصغير 8- دعاوي المتعه ونفقة العده 9- دعاوي نفقة الصغير واج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار محمود وجيه
التليفون: 01000642665

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 9احمد عرابي المهندسين- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076052
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نحن نعترف بأن مشاكل الطلاق او حضانة الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة .
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16/11/2020
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